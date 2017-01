News | 2017

Prevederile legii privind salariul minim si controlul dumping-ului social din Austria (LSD-BG) - care au intrat in vigoare din 1 ianuarie 2017 - sunt aplicabile traficului bilateral cu Austria, transportului comunitar, transportului de tertatara si cabotajului, precum si transportului de calatori, fiind exclus doar tranzitul prin aceasta tara, potrivit autoritatilor austriece chestionate de un corespondent al revistei Tranzit.



Potrivit legii, firmele de transport din afara Austriei trebuie sa notifice intrarea unui sofer strain pe teritoriul Austriei, daca acesta efectueaza operatiuni de transport care presupun incarcari/descarcari de marfa pe teritoriul Austriei, inainte de intrarea camionului pe teritoriul Austriei - eventual cu o saptamana inainte de cursa efectuate. Trimiterea notificarii se face online, prin completarea formularului ZKO 3 al Ministerului Federal de Finante din Austria (BMF). Formularul tradus in limba romana poate fi gasit AICI.

Lucratorii detasati in Austria au dreptul la remuneratie conform contractului colectiv de munca din Austria sau in angajamentul colectiv pentru transferul angajatilor. Nivelul salariului minim nu este stabilit prin lege, ci este rezultatul contractului colectiv pe ramura. Salariul minim este intre 8,49 si 10,5 euro/ora, plus plati speciale, cum ar fi al 13-lea si al 14-lea salariu, plata orelor suplimentare etc. Plata sub nivelul minim se amendeaza, iar valoarea amenzilor este mare.



Cuantumul salariului minim pentru soferi in Austria

Sofer pe vehicul de pana la 3,5 t: 1.468,77 euro/luna

Sofer de camion + semiremorca/remorca: 1.541,43 euro/luna

Transport de marfuri periculoase: 1.577,76 euro/luna

Sofer cu diferite calificari superioare : 1.626,20 euro/luna

Sofer pe cisterne cu carburant: 1.662,53 euro/luna

Soferii de autobuz: circa 422 euro/saptamana

