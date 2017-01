News | 2017

Societatea de avocatura afiliata PwC in Romania, D&B David si Baias, prin avocatii specializati in dreptul concurentei, a reprezentat sase din cele 14 companii de trading de cereale investigate de Consiliul Concurentei pentru presupuse incalcari ale legii concurentei: ADM Romania Trading, ADM Romania Logistics, Cargill Agricultura, Cargill Cereale, Glencore Protein Romania si Nidera Romania. Investigatia a fost inchisa la sfarsitul anului trecut fara aplicarea de amenzi. „Apreciem aceasta decizie a Consiliului Concurentei mai degraba exceptionala din perspectiva activitatii recente a autoritatii”, a declarat Manuela Guia, Partener D&B David si Baias.



Potrivit raportarilor Consiliului Concurentei, doar 35% dintre investigatiile derulate in perioada 2010-2015 au fost inchise fara sa se constate incalcarea legii si fara administrarea de amenzi. „A fost o investigatie complexa si laborioasa care s-a desfasurat in perioada 2013-2016 si care a implicat si o inspectie IT, de tip forensic”, a precizat Manuela Guia.

„Prin ordinul de inchidere a investigatiei, autoritatea de concurenta a demonstrat intelegerea mecanismelor de functionare a pietei comercializarii de cereale, care este una deschisa si in care comertul transfrontalier este liber, iar preturile produselor agricole se stabilesc la nivel global, in functie de bursele de marfuri ale lumii. De asemenea, Consiliul a retinut ca la nivel national, preturile de achizitie ale cerealelor sunt influentate de factori globali sau regionali si nu depind exclusiv de nivelul productiei la nivel national, ci si de o multitudine de alte elemente, precum cotatiile internationale, costurile de transport, conditiile climaterice corelate cu existenta sau inexistenta capacitatilor de depozitare etc. Drept urmare, preturile de achizitie sunt extrem de volatile si se pot modifica zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi”, precizeaza Bianca Naghi, Managing Associate D&B David si Baias.