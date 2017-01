News | 2017

Compania a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 3,2 milioane de euro, cu peste 19% mai mare decat in anul precedent, pe fondul extinderii portofoliului de clienti si al lansarii de solutii telematice noi. Iar directorul general Levente Gall se asteapta ca evolutia sa continue in 2017, desi „acest an nu se anunta usor, avand in vedere faptul ca lupta se va duce pentru acapararea terenului de la competitori, in conditiile in care majoritatea camioanelor mai mari de 16 t sunt deja dotate cu o solutie de monitorizare.



Credem insa ca oportunitatea de a castiga clienti noi din zona vehiculelor de 3,5-16 t este un pic mai mare decat in cazul celor de mare tonaj. De asemenea, piata autoturismelor de firma si respectiv a VAN-urilor reprezinta un potential real.”

La aniversarea a 10 ani de prezenta pe in Romania, WebEye are aici peste 9.000 de unitati active, performanta economica din tara noastra continuand sa fie cea mai buna dupa cea a companiei-mama, dintre toate cele 14 state europene in care activeaza.

Anul trecut filiala de la noi s-a concentrat asupra extinderii activitatii biroului din Bucuresti, a carui echipa s-a dublat, iar rezultatul a fost castigarea unor clienti importanti din zona: Dianthus, Grifon, Ahead Logistics, BKN Tir Line, Corsaru Rosu, Geladi, Ice Age, LuxorComp, Agexim Spedition, etc.

Dar WebEye Romania a avut performante bune si in vestultarii si in Transilvania, unde a semnat contracte cu Tabita Tour, MCA Invest, MVT Logistik, Naio Logistics, OST Transport, Genova, etc.

La nivel de grup exista circa 51.500 de unitati active, iar cifra de afaceri a fost in 2016 de peste 27,7 milioane de euro, in crestere cu 14% fata de anul precedent, datorita bunelor performante ale tuturor filialelor si continuarii extinderii. In egala masura, evolutia grupului, care este lider de piata in Ungaria, a fost influentata de semnarea unor contracte importante, cum ar fi cel cu Waberer’s, in valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro - cel mai mare acord non-guvernamental in domeniul informatizarii transporturilor rutiere din Ungaria. Dupa instalarea echipamentelor, aproximativ 70% din transportul domestic in domeniul FMCG se va face cu vehicule monitorizate prin solutii WebEye.

In 2016 compania a extins aplicatia Monitor for Mobile pentru sistemul de operare iOs, un upgrade al serviciului care pana acum era disponibil doar in sistem Android, si a lansat WebEye Connect, pentru sisteme de operare Android, care permite dialogul nelimitat, cu costuri reduse, intre diferiti actori ai actului de transport, functioneaza de pe orice smartphone sau tableta cu sistem de operare Android, poate fi descarcat gratuit de pe Google Play si se conecteaza prin bluetooth la unitatea de bord, nefiind astfel necesara conectarea la internet. O alta noutate a fost implementarea aplicatiei care permite scanarea si trimiterea documentelor de transport, un serviciu foarte util pentru toti operatorii economici.