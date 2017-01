News | 2017

Juriul IFOY a nominalizat finalistii premiilor International Forklift Truck of the Year pentru 2017. Este vorba de 11 echipamente si sisteme intralogistice, din partea a sapte producatori: Crown, Jungheinrich, kickTrike, SSI Schäfer, Still, Torwegge si UniCarriers. „Cuvintele cheie sunt «electric», «autonom» si «adaptat», iar nominalizatii din acest an sunt pionieri in inovatie si stabilesc standardele in intralogistica“, a declarat Anita Würmser, presedintele juriului IFOY.



Pe perioada testelor (obligatorii) care se vor desfasura in martie la Messe München, partenerul traditional IFOY, toate echipamentele nominalizate vor fi supuse mai multor sesiuni competitive de teste si incercari, care se vor intinde pe durata unei saptamani. Testele IFOY vor masura si compara datele concrete de operare, iar gradul de inovatie al fiecarui produs si utilitatea acestora va fi analizat de specialistii Institutului de Logistica si Circulatie a Materialelor Fraunhofer, din Dortmund, impreuna cu conducerea catedrei de logistica tehnica de la Universitatea Helmut Schmidt din Hamburg. Separat, fiecare membru al juriului va manevra toate echipamentele si va face o evaluare personala a performantelor tehnice ale acestora.

Premiile IFOY rasplatesc calitatea inovativa, tehnologia, design-ul, ergonomia, manevrabilitatea, siguranta, eficienta costurilor si sustenabilitatea. Criteriile esentiale pentru orice solutie intralogistica sunt caracterul de noutate, beneficiile clientului, sustenabilitatea si posibilitatea implementarii in piata a produsului respectiv.

Castigatorul la fiecare categorie in parte va fi ales de catre juriul IFOY, din care fac parte 25 de jurnalisti reputati din partea celor mai prestigioase publicatii de logistica din 16 tari, printre care si Tranzit Logistica. Ceremonia de premiere va avea loc la BMW Welt, cu prilejul evenimentului de profil transport logistic, din mai 2017.



Nominalizatii la premiile IFOY 2017 sunt:

Categorie: Echipamente de depozit

• EMD 115i, Jungheinrich (electric)

• iGo neo CX 20, Still (electric)

• EPH 125 DTFV, UniCarriers (electric)



Categorie: Vehicule speciale

• WAV 60 „Wave“ - vehicul multifunctional, Crown (electric)

• kickTrike, kickTrike (electric)

• Transportor cu incarcare/descarcare automata, Still (electric)



Categorie: AGV/Shuttle

• 2Stack + ID.ADD, SSI Schäfer

• TORsten, Torwegge



Categorie: Special of the Year

• Sistemul de localizare al echipamentelor, Jungheinrich

• Baterie Power Plus Life, Still

• Dispozitiv „dead man“, UniCarriers Europe