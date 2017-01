News | 2017

18.01.2017 / Trafic Media Detalii

In urma reactiilor primite de la cititori, care au spus ca au auzit de la beneficiari din Austria ca legea salariului minim nu se aplica pentru transportul international, ci doar pentru cabotaj, revenim cu confirmarea primita din partea Ministerului Federal al Muncii, Relatiilor Sociale si Protectiei Consumatorului din Austria, potrivit caruia, „transporturile directe catre si dinspre Austria se supun legii LSD-BG, care traspune directiva europeana referitoare la detasarea de personal, daca transporturile au o destinatie de pe teritoriul Austriei. Astfel de curse de transport, efectuate de soferii unor firme de transport cu sediul in afara Austriei, presupun respectarea salariului minim reglementat in Austria, proportional cu timpul de munca petrecut in Austria”.



Potrivit corespondentului Tranzit in Austria, indiferent ca soferul strain petrece 20 de minute sau 20 de zile pe teritoriul Austriei, daca a efectuat vreo incarcare sau descarcare pe teritoriul Austriei, pentru acesta angajatorul strain (fie din Uniunea Europeana sau non-comunitar) trebuie sa trimita notificare pe site-ul Ministerului Muncii din Austria inainte ca soferul sa intre pe teritoriul Austriei si mai trebuie sa puna la dispozitia soferului un set de documente doveditoare (contract de munca, dovada efectuarii platii catre sofer din luna anterioara, formular A1 doveditor ca soferului i se platesc asigurari sociale in tara in care este angajat etc.), care trebuie sa le puna la dispozitia autoritatilor de control austriece, la cerere. Documentele trebuie traduse in limba germana. Numai contractul de munca poate fi si in limba engleza.

Informatii complete despre acest subiect, puteti gasi in numarul de februarie al revistei Tranzit, inclusiv scrisoarea oficiala de la Ministerul Muncii din Austria.

Ii rugam pe cei care primesc altfel de informatii, tot pe cale oficiala, sa ni le comunice. Revista Tranzit nu doreste sa dezinformeze si face eforturi sa adune informatii relevante, de la surse de incredere inainte de a se grabi sa le distribuie, asa cum a fost cazul si cu MiLoG sau Macron.