18.01.2017 / Trafic Media Detalii

Conform statisticilor DRPCIV, in 2016 au fost radiate 68.098 de vehicule, din care 55.240 au fost dezmembrate si 12.858 au fost exportate, valori aproximativ egale cu cele din 2015: 64.993, 54.342, respectiv 10.651 in 2015. Printre vehiculele comerciale radiate se numara 6.903 autoutilitare, 889 de semiremorci, 674 de autospecializate, 432 de remorci, 300 de autotractoare, 259 de autobuze, 230 de autospeciale, 172 de microbuze, 129 de autovehicule speciale si 64 de remorci speciale.



Operatorii economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa aiba autorizatie tehnica emisa de RAR si sa respecte conditiile prevazute in RNTR 9, fiind posibil ca acestia sa fie autorizati si pentru activitati de reparatii auto. In ceea ce priveste folosirea pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, aceasta este conditionata de existenta unui accept scris al beneficiarului. In plus, legislatia in vigoare interzice comercializarea de produse ce fac parte din sistemul de directie sau de franare, precum si a caroseriilor si sasiurilor rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.

Pentru vehiculele ce urmeaza a fi dezmembrate, operatorii trebuie sa emita certificate de distrugere pe baza carora masinile sunt radiate de DRPCIV.

La finalul anului trecut existau in Romania 677 de astfel de agenti economici autorizati pentru dezmembrare, din care 177 se ocupau de vehicule utilitare (N2 si N3) scoase din uz.