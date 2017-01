News | 2017

18.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Nokian Heavy Tyres a lansat patru noi dimensiuni pentru gama de anvelope de remorca CT, proiectate pentru a face fata sarcinilor grele, precum si pentru operatiuni agricole solicitante sau alte tipuri dificile de activitati contractate.

Anvelopa CT, in dimensiunea 650/55R26.5, a fost extrem de apreciata de catre clienti inca de la lansarea ei in cadrul salonului Agritehnica, in urma cu trei ani, astfel ca acum gama de anvelope CT este extinsa cu patru noi dimensiuni. „Masa incarcaturilor agricole care se transporta astazi, atat pe terenurile agricole, cat si pe sosele, este deosebit de mare. In afara operatiunilor agricole, clientii nostri efectueaza o gama larga de operatiuni contractate.



Anvelopele agricole traditionale pot sa nu fie adecvate pentru utilizarea in conditii extreme ori utilizarea acestora poate sa nu fie profitabila din punct de vedere economic, din cauza ratei de uzura rapide sau a susceptibilitatii de strapungere. De aceea am dezvoltat gama de anvelope CT,” a declarat Tero Saari, Project Manager Nokian Heavy Tyres.

Printre avantajele anvelopelor CT se numara durabilitatea. Suprafata de rulare variaza intre 22 si 27 milimetri, ceea ce reprezinta cu 5 pana la 29 de procente mai mult decat la anvelopele competitorilor. Grosimea suprafetei de rulare alaturi de compusul de cauciuc durabil din care anvelopa este realizata ii extind durata de viata. Trei benzi de otel se afla introduse sub compusul din care este realizata banda de rulare a anvelopelor CT, spre deosebire de cele doua uzuale, ceea ce creste capacitatea de incarcare suportata, imbunatateste stabilitatea si ajuta la prevenirea perforarii acesteia. Structura robusta a anvelopelor CT permite transportul unor incarcaturi cu o greutate sporita, spre deosebire de cea suportata de anvelopele obisnuite, chiar si pe teren stancos. Totodata, suprafata de contact a anvelopelor CT este cu peste 10 procente mai mare decat a anvelopelor competitoare similare de pe piata, ceea ce reprezinta un grad mai mic de compactare a terenului si mai multa stabilitate in situatii precum descarcarea remorcilor. Suprafata de contact marita si structura solida a anvelopelor imbunatateste, de asemenea, confortul si siguranta pe carosabil, unde cisternele agricole foarte incarcate sau remorcile utilizate pentru terasamente sunt supuse unor sarcini laterale extreme la viraj. Suprafata de contact crescuta permite, de asemenea, utilizarea unui tractor cu aceeasi putere pentru a tracta incarcaturi cu greutate sporita.