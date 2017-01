News | 2017

Incepand cu decembrie 2016, GEFCO Romania a incheiat un parteneriat cu Fundatia PARADA, prin care doreste sa sutina activitatea acesteia de a integra in societate copiii orfani, abandonati sau fugiti din familii destramate, violente si abuzive si care isi duc viata pe strada, prin initierea in arta circului.

Conform datelor detinute de Fundatia PARADA, in 2014, in Bucuresti, intre 1200-2000 de copii si tineri ai strazii se aflau intr-o situatie de vulnerabilitate extrema: fara resurse, fara locuinta, lipsiti de protectia unui adult responsabil, de multe ori cu probleme de sanatate, nescolarizati, vulnerabili la consumul de droguri si la multiplele forme de abuz, se arata intr-un comunicat.



Acesti copii, provenind din zonele rurale sarace ale Romaniei, din familii violente, s-au indreptat catre Bucuresti caci, ca toate orasele importante, capitala le permitea supravietuirea, fie si in conditii precare sau chiar dramatice.

Un prim pas al parteneriatului dintre GEFCO si Fundatia PARADA il reprezinta alocarea unei sponsorizari financiare prin care vor fi ajutati aproximativ 300 de beneficiari ai programului Caravana: copii, tineri si familii in situatie de strada. Interventia sociala stradala, specifica programului Caravana, este o metoda de interventie sociala inovativa, bazata pe stabilirea unei relatii de incredere intre publicul vizat si lucratorul social, caracterizata printr-o interventie de proximitate.

Pe viitor, GEFCO Romania doreste sa isi extinda sustinerea fata de acivitatile derulate de Fundatiei PARADA prin implicarea angajatilor sai in diverse actiuni precum donarea a 2% din impozit catre fundatie, vizite la centrul social de zi si centrul educational al fundatiei sau vizite pe strada, efectuate impreuna cu membrii fundatiei, la copiii strazii, ca parte a programului Caravana, mai arata sursa citata.