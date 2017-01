News | 2017

Volumul investitiilor imobiliare in Europa Centrala si de Est a depasit, in 2016, 12,5 miliarde de euro, in crestere cu 42% fata de anul precedent, marcand cel mai ridicat nivel inregistrat din 2007 si pana in prezent (15,81 miliarde de euro), se arata intr-un raport JLL.

De altfel, 2016 a fost un an al recordurilor in majoritateatarilor din regiune, in Cehia si Slovacia inregistrandu-se maxime istorice, in timp ce volumele din Polonia, Ungaria si Europa de Sud-Est au atins de asemenea niveluri record.



Estimarile pentru 2017 raman pozitive, cu conditia ca oferta de noi produse sa acopere nivelurile ridicate ale cererii.

Polonia a atras 36% din volumul investitiilor in regiune, fiind urmata de Cehia, cu 29%, Ungaria, cu 13%, regiunea Europei de Sud-Est - 8%, Romania si Slovacia, ambele cu 7%.

In Romania, volumul investitional din 2016 este estimat la aproape 900 de milioane de euro, cu 35% peste cel inregistrat in 2015 (663 milioane de euro). Numarul tranzactiilor a fost usor mai redus, ceea ce inseamna ca valoarea medie a unei tranzactii a crescut. Nu mai putin de 70% din totalul investitiilor a fost facut in Capitala, insa mai putin decat in 2015, fapt ce demonstreaza o oarecare imbunatatire a lichiditatii in orasele secundare.

Tranzactiile cu spatii de birouri au dominat volumele (45%), in timp ce segmentele de retail si industrial au cumulat fiecare cate circa 26% din total.