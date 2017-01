News | 2017

20.01.2017 / Trafic Media Detalii

Cantarirea stationara este adesea incomoda, necesitand transport, incarcare si timp suplimentare. Noul transpalet WSP 2200, cu sistem de cantarire, face procesele mai eficiente, fiind solid, precis si usor de utilizat.

Gitte Kirkegaard Berg, CEO al Logitrans A/S, sustine: „de mult timp am experimentat o cerere larga, de exemplu, de la companiile de transport si cele cu departamente mari de expeditii, din nevoia de a cantari marfurile fara sa petreaca timp cu o incarcare suplimentara. Noul nostru transpalet satisface aceasta nevoie, in timp ce clientul primeste serviciile obisnuite de la un astfel de utilaj.“



Sistemul de cantarire poate afisa maximum 2.200 kg, are functie de tara, reglare la zero, indicator pentru baterie si patru celule de cantarire cu o acuratete de 99,95%. Sistemul are un display solid, bine protejat intr-o carcasa de otel. Ecranul este usor de utilizat, cu setari logice si simple si lumina de fundal. Este asezat central, iar citirea este simpla si rapida.

Sistemul de cantarire este montat pe un transpalet puternic, cu furci usor conice, asigurand o conducere usoara in paleti. Este foarte usor de operat si de intretinut si are operatiuni sigure si fiabile.