News | 2017

20.01.2017 / Trafic Media Detalii

Linde Material Handling si-a extins gama de produse cu doua echipamente pentru depozitare noi, echipate cu tehnologia li-ion: transpaleta electrica Linde T16L ION si electrostivuitorul cu operator pietonal Linde D08 ION double stacker. Ambele echipamente sunt dotate cu catarg.

Patru baterii de 24 V, cu dimensiuni diferite, sunt disponibile pentru acest tip de echipamente.

Capacitatile variaza de la 1,8 kWh la 3,6 kWh si respectiv de la 4,5 pana la 9,0 kWh.



Un domeniu important de aplicabilitate este cel de transport, in care utilajele ofera un ajutor important in incarcarea si descarcarea camioanelor trase la rampele de incarcare. Datorita dimensiunilor compacte, aceste echipamente sunt utile si atunci cand vine vorba de

operatiuni de comisionare marfuri in spatii inguste.

Functia de ridicare ergonomica a transpaletei electrice Linde ridica furcile acesteia pana la 675 mm, pentru a oferi ergonomie operatorului la ridicarea lazilor, coletelor sau altor tipuri de marfuri.

O solutie optionala a fost dezvoltata pentru a oferi mai mult confort si reducerea timpilor de manevrare: functia de ridicare si coborare automata. Aceasta echipare are la baza doi senzori de lumina atasati la catarg, care detecteaza daca mai exista marfuri pe palet la o anumita inaltime sau daca operatorul depozitului trebuie sa se aplece pentru a ridica marfurile ramase pe palet. In cazul in care marfurile nu sunt detectate, catargul se deplaseaza in mod automat in sus cu pana la 550 mm, pentru a mentine o pozitie ergonomica si prietenoasa de lucru pentru operator.

Linde Material Handling a anuntat ca in curand va introduce noi modele in familia de produse li-ion.