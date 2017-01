News | 2017

20.01.2017

Saptamana aceasta postul german de televiziune ZDF a difuzat inca o data un film ai caror protagonisti sunt niste romani care demonstreaza ce economii fac folosind un emulator AdBlue.

Filmati cu camera ascunsa, romanii nostri le explica oamenilor de afaceri germani de unde se cumpara emulator de AdBlue - un dispozitiv care face ca senzorul de AdBlue, care blocheaza cuplul motor in cazul in care nu se mai injecteaza cantitatea de AdBlue necesara reducerii noxelor din emisiile de gaze de evacuare, sa nu mai „simta” lipsa AdBlue si sa lase sa mearga motorul singur, fara ca sistemul de tratare a gazelor arse de la motor sa functioneze corespunzator.



Astfel, cu un cost de la 160 la 500 de lei, cat costa un astfel de dispozitiv, cu tot cu instructiuni si kit de montaj, o firma de transport care efectueaza 100.000 km pe an poate economisi pana la 2.000 de euro pe an, dupa cum se lauda un transportator roman, pe care documentarul german il prezinta ca pe „un transportator cu sediul langa Bucuresti, cu 30 de camioane MAN”. In film se poate vedea camionul portocaliu la un atelier/autobaza foarte veche (vedeti fotografiile-captura din film atasate) si chiar se demonstreaza cum/unde se monteaza.

Membrii redactiei Tranzit nu au putut identifica locatia unde este filmata demonstratia de montaj a emulatorului, de aceea daca cineva ne poate oferi informatii referitoare la identitatea atelierului, a persoanelor, a firmei care a oferit datele, ne-ar fi de mare ajutor pentru a putea stabili daca filmul este real sau nu cumva avem de-a face cu o noua manipulare a televiziunilor straine, asa cum s-a intamplat in cazul mai multor filme difuzate in Anglia cu contrabandisti de arme romani sau mame care isi exploateaza copiii minori punandu-i sa munceasca acasa.

Cei care vor sa vada filmul intreg, pot urma linkul de mai jos catre site-ul ZDF.

Acesta include si alte informatii, pornind de la „crima organizata din transporturile romanesti”, analizand efectele unui fenomen de masa in randul transportatorilor est-europeni in ceea ce priveste folosirea acestor emulatoare AdBlue. Astfel, jurnalistii germani nu vorbesc de concurenta neloiala, ci de eludare a taxei de autostrada in Germania, deoarece prin folosirea emulatorului AdBlue, camioanele Euro 4 sau Euro 5 emit aceleasi noxe ca unele Euro 1. In acest caz, diferenta de pret la taxele de autostrada este de la 6 la 10 centi/km.

Pornind de la aceste date, presiunea presei pe autoritatile germane de a lua pozitie si de a controla emisiile de noxe in parcari sau macar de a invata cum sa controleze daca un camion are sau nu emulator de AdBlue este foarte mare.

Astfel, daca filmarea este reala, laudarosul antreprenor roman, dornic de a castiga cateva sute sau mii de euro prin montarea de astfel de emulatoare pe flota presupusului transportator din Germania, va aduce dezavantaje imense firmelor romanesti de transport, care vor ingrosa parcarile pentru a fi controlate daca au sau nu emulator. De aceea, ar fi extrem de util daca ne-ati ajuta sa ii stabilim identitatea sau macar locatia. Caci, daca e vorba de un film menit doar sa discrediteze piata romaneasca de transport, trebuie sa aratam asta raspicat, mai ales ca reporterii ZDF cunosc Romania foarte bine, in octombrie-noiembrie umbland prin tara sa vorbeasca cu soferii de transport si sa prezinte conditiile grele de munca la intracomunitar si modul in care acestia sunt remunerati.

Probabil ca vor mai urma, astfel, filme documentare realizate in Romania si, care, din pacate, nu fac cinste pietei de transport din tara noastra.

Asteptam comentariile si informatiile voastre referitor la aceasta poveste si la cat de larga este utilizarea de emulatoare de AdBlue pe camioanele romanesti



Mai multe despre acest subiect veti utea citi in numarul de februarie al revistei Tranzit.