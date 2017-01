News | 2017

In Portul Constanta, principala poarta comerciala a Romaniei, cantitatea de marfuri care a tranzitat zona a scazut, avand in vedere ca activitatea portuara a fost redusa cu 7%.

In prima luna din an activitatea portuara a fost redusa cu aproximativ 7% fata de perioada similara din 2016. Oficialii din cadrul Administratiei Porturilor Maritime Constanta (APMC) ne-au declarat ca activitatea din port a fost afectata de inchiderea porturilor ca urmare a furtunii si viscolului, si din cauza faptului ca toate caile de acces spre/dinspre port, inclusiv autostrada A2, au fost inchise in perioada codurilor de vreme rea.



Astfel, comandamentul de iarna din cadrul APMC, condus de directorul general Nicolae Dan Tivilichi, a actionat pentru deszapezirea infrastructurii rutiere din port. „In zona de nord a Portului Constanta s-a actionat cu 3 buldoexcavatoare ale APC si 2 utilaje ale Iridex, iar in zona de sud - Agigea, cu 2 utilaje ale Iridex. Pe podul peste Canalul Dunare - Marea Neagra s-a intervenit continuu pentru ca acesta sa ramana functional. Sambata, 7 ianuarie, s-a suplimentat echipa de interventie din Portul Constanta cu inca 5 utilaje de tip WOLLA (doua de la Comvex, doua de la Socep si unul de la Minmetal). In Portul Midia s-a intervenit cu utilaje ale Midia Marine Terminal si Grup Servicii Petroliere“, arata APMC. Luni, 9 ianuarie, au fost imprastiate 60 de tone de nisip si 3 tone de sare in zona de nord si zona de sud a portului.