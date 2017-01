News | 2017

23.01.2017 / Trafic Media Detalii

Urmare a filmului difuzat de doua televiziuni germane, in care apar cetateni romani care vand si demonstreaza cum se poate monta un emulator de AdBlue, care face ca un motor Euro 4 sau Euro 5/EEV sa poata functiona fara AdBlue, poluand, astfel, la nivelul unui Euro 1, asociatia transportatorilor germani (BGL) cere autoritatilor germane sa porneasca o ampla campanie de control al camioanelor est-europene pentru a se vedea daca acestea folosesc astfel de dispozitive care manipuleaza sistemele de tratare a gazelor de esapament.



Chiar daca metodele de masurare ale echipei de jurnalisti si experti tehnici, folosite pentru a face o estimare a fenomenului pe autostrazile din Germania, nu poate fi considerat de o mare acuratete, BGL afirma ca teoria jurnalistilor de la postul TV ZDF si de la publicatiile acestuia - "Frontal 21" si "Zoom" - trebuie luata in considerare, fiind rolul institutiilor statului de a pune la punct metodele de testare relevante.

Si asta pentru ca, pe langa pagubele aduse la sistemul Toll Collect, care in loc sa incaseze taxe de poluare la nivelul Euro 1, cat emit aceste camioane in realitate, primesc taxe la nivel Euro 4/Euro 5/EEV, mai mici cu circa 10 centi/km, transportatorii estici au mai gasit inca o modaliate de a fi mai ieftini decat cei germani, economia de AdBlue fiind de circa 616 EUR/an, la un rulaj de 100.000 km/an (luand in considerare un consum mediu de AdBlue de 2,8 l/100 km si un pret mediu de AdBlue de 0,22 EUR/l). Economia in bani pe AdBlue nu e substantiala, unii transportatori romani afirmand ca cea mai mare economie o reprezinta pretul reparatiilor sistemului SCR, care e destul de ridicat, tinand cont ca solutia de AdBlue e destul de coroziva.

BGL cere, asadar, masuri drastice de pedepsire a actiunilor de manipulare a emisiilor, cu amenzi foarte mari pentru cei gasiti cu astfel de emulatoare in uz.

Cei vizati pentru controale sunt, evident, camioanele din estul Europei. Iar cele romanesti vor fi primele trase pe dreapta, romanii aparand in filmul care a provocat scandalul, drept cei gata sa vanda si sa monteze cu usurinta oricui aceste sisteme.