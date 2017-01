News | 2017

25.01.2017 / Trafic Media Detalii

In decembrie 2016, cererea UE pentru vehicule comerciale noi a fost in crestere cu 10,4%, ajungand la un total de 211,941 unitati, anunta Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA). Cresterea a fost sustinuta pe toate segmentele ale vehiculelor comerciale. In total, in 2016 piata europeana a terminat anul cu o crestere de 11,6% fata de 2015, ajungand la un total de peste 2,3 milioane de vehicule comerciale.



Multumita stimulentelor guvernamentale pentru reinnoirea flotei, care au fost introduse in septembrie, Italia a incheiat anul trecut cu o crestere de 97%, in timp ce Spania a inregistrat si ea o urcare de 13,3%, Germania 3,4% si Franta 2,9%. In schimb, cererea pentru vehicule comerciale in Marea Britanie a scazut cu 9,7%, in principal din cauza scaderii segmentului de van-uri. Per total, pe intreg anul cele cinci piete principale din Europa au inregistrat cresteri in 2016 fata de 2015. Datele ACEA arata ca Italia a crescut cel mai mult (49,9%), urmata de Spania (11,3%), Franta (8,3%), Germania (7%) si Marea Britanie (1,2%).

Pe segmentul LCV-urilor (pana in 3,5 t), aproape 2 milioane de vanuri noi au fost inregistrate in UE anul trecut, cu 11,9% mai multe decat 2015. Si de aceasta data Italia a fost piata cu cea mai mare crestere (50%), urmata de Spania (11,2%), Germania (8,5%), Franta (8,2%) si Marea Britanie (1%). Pe luna decembrie, ACEA arata ca numarul total al LCV-urilor noi a totalizat 177,303 unitati, in crestere cu 10,3% comparativ cu perioada similara din 2015.

In ceea ce priveste segmentul de vehicule comerciale medii (pana in 16 t), in 2016 au fost inregistrate 365,051 camioane noi, cu 11% mai multe decat cu un an inainte. La randul sau, sectorul de camioane grele (peste 16 t) a cunoscut anul trecut o evolutie de doua cifre (12,3%), ajungand la 292,170 de unitati, toate pietele importante contribuind la aceasta crestere. Cel mai bine s-au situat Italia (52,9%) si Franta (12,9%).