News | 2017

25.01.2017 / Trafic Media Detalii

Dupa ce in mai anul trecut salariul minim pe economie a crescut cu 10% de la 1.050 de lei la 1.250 de lei, din februarie firmele trebuie sa se pregateasca de o noua crestere cu 16% a acestuia, care va ajunge la 1.450 de lei, echivalent cu 8,735 de lei/ora. Cresterea este prevazuta de HG 1/6.01.2017.

La noul salariu minim, patronul ar trebui sa suporte cu tot cu contributiile sociale 1.783 de lei (fata de 1.538 de lei in prezent), iar salariatul ar trebui sa primeasca un salariu net de 1.065 de lei (fata de 925 in prezent).



Si amenzile de circulatie ar urma sa creasca deoarece un punct de amenda este egal cu 10% din salariul minim brut pe economie.

La Cartrans, cresterea salariilor de anul acesta se traduce intr-un cost cu circa 70 de euro in plus pe luna per masina, care, inmultit cu 122 de masini, inseamna o crestere a cheltuielilor de personal de 8.540 de euro pe luna, adica o crestere de peste 100.000 de euro pe an numai din cresterea salariului minim. „Impactul cresterii salariului minim de anul acesta este intre 50 si 80 de euro/camion, in functie de firma. Se aduna costul total cu personalul si se imparte la numarul de soferi, pentru ca toti avem o rata a soferilor de 1,x, iar noi suntem la 1,6“, cost pe care firma Cartrans incearca sa il transfere catre clienti.