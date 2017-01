News | 2017

25.01.2017 / Trafic Media Detalii

UNTRR a declarat intr-un comunicat de presa ca nu are cunostinta de firme de transport rutier care sa foloseasca emulatoare AdBlue. Costul anual cu adblue este limitat intre 240-500 euro, costul lunar cu Adblue poate fi intre 20 si 50 euro, luand in considerare un parcurs mediu lunar de 10.000 km, consumul de cca 1 l/100 km si costul intre 0,19 si 0,5 euro/litru.

Orice problema de functionare a autovehiculului poate aduce costuri mult mai mari, astfel ca toate firmele responsabile utilizeaza fara probleme AdBlue. Acesta se gaseste usor pentru autovehiculele comerciale, la pompa in benzinarii sau la vrac in recipienti mari.



Costul anual cu motorina este de circa 40.000 euro, iar lunar motorina costa peste 3.300 euro, considerand un camion economic cu consum de maximum 30l/100km si pretul motorinei de 1,1 euro/litru. „Transportatorii pot economisi mai mult din umflarea corecta a anvelopelor si nu credem ca firmele profesioniste de transport rutier isi asuma folosirea de emulatoare AdBlue, desi oferta de aparate este bogata de la furnizorii germane“, se arata in aceslasi comunicat.

Potrivit UNTRR, costul cu conducatorii auto de international a depasit 2000 euro/luna, rezultand un cost de 24.000 euro sau mai mult, in functie de rutele operate in Europa (costul cu soferii si indeplinirea cerintelor administrative in Germania si Franta, si recent in Austria si Italia pot conduce la depasirea acestor valori).

Costul cu asigurarile obligatorii RCA carte verde a escaladat in ultimii doi ani in Romania, la valori de 6-7 ori mai mari decat cele mai mici din Europa si de 3 ori mai mari decat media europeana, in conditiile in care tarifele obtinute de transportatorii Romani in Europa de vest sunt cu 30-50% mai mici decat cele obtinute de colegii de breasla din tarile respective.