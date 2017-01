News | 2017

Potrivit UNTRR, costurile cu utilizarea infrastructurii in Germania pot varia de la 0,135 Euro/km pentru un autovehicul Euro 6 cu remorca cu 5 axe sau mai mult pana la 0,218 euro/km pentru un autovehicul non-euro, reprezentand un total de 1.350 euro/luna pentru 10.000 km pana la 2.180 euro/luna pentru un autovehicul non-euro.

Cele mai multe autovehicule comerciale sunt din categoria Euro 5, cu 5 axe, pentru care costul lunar este de 0,156 euro/km, adica 1.560 euro lunar pentru numarul de km considerati.



Germania taxeaza utilizarea infrastructurii rutiere de autovehiculele comerciale de transport marfa de peste 7,5t masa maxima admisa, pe 13.000 km de autostrazi si pe circa 2.500 km de drumuri din alte categorii asimilate autostrazilor si a caror utilizare se taxeaza. Taxarea este aceeasi indiferent de tara de origine a autovehiculelor, indiferent ca sunt inmatriculate in Germania, in alt stat membru UE sau in afara UE.

Germania aplica ultimul concept european in materie de taxare a utilizarii infrastructurii rutiere: internalizarea costurilor externe - care consta in evaluarea, deocamdata a catorva categorii de costuri generate de traficul comercial (astazi principalele categorii sunt emisiile poluante, poluarea fonica si utilizarea infrastructurii, insa au fost in discutie si alte categorii precum congestia rutiera - desi peste 90% din parcul de autovehicule la nivel european este format din autoturisme), care sunt recuperate prin taxarea autovehiculelor comerciale.

Desi in scopul directivei europene privind taxarea utilizarii infrastructurii rutiere de catre autovehiculele comerciale, se are in vedere infrastructura rutiera de prim rang (autostrazi) acolo unde este disponibila, Franta a incercat recent sa impuna o taxa "ecologica" pentru autovehiculele comerciale care utilizau infrastructura rutiera secundara (drumurile nationale, altele decat autostrazi). Desi taxarea autovehiculelor comerciale pare nediscriminatorie in Germania, totusi statul german returneaza transportatorilor germani 500 euro/autovehicul/an sub forma de vouchere ce pot fi cheltuite pe achizitie de tehnologii care pot creste eficienta firmei de transport - dispozitive si softuri pentru gestionarea datelor din tahografele digitale, planificatoare de rute si de perioade de conducere precum si alte echipamente si programe informatice de la o lista de furnizori agreati de guvernul german.

Tendita de taxare la km a autovehiculelor comerciale de transport marfuri s-a extins o data cu extinderea retelei de autostrazi si drumuri expres asimilate de la tari cu traditie in taxarea pe autostrazi precum Franta, Italia, Spania, Germania din ce in ce mai multe tari au trecut la taxarea pe km pentru autovehiculele comerciale Austria, Cehia, Ungaria.

Unele dintre aceste tari taxeaza autoturismele functie de distanta parcursa (Italia, Franta) sau pe timp - prin viniete/sticker cu diferite valabilitati (Austria, Romania, Ungaria) sau absolut deloc Germania.

In Romania taxarea pentru utilizarea celor aproape 15.000 km de autostrazi, drumuri Europene, nationale, judetene si locale, acelasi autovehicul de 40t, cu mai mult de 5 axe, plateste intre 11 euro/zi si 1.210 Euro/an indiferent de numarul de km parcursi sau de nivelul emisiilor poluante.