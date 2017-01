News | 2017

Ekol initiaza un nou serviciu feroviar de tip block train intre Trieste, Italia si Kiel, Germania. Compania va oferi o conexiune pe mare intre Kiel si Goteborg in Suedia, oferit de Stena Line. Aceasta solutie va reprezenta prima conexiune feroviara din portul Trieste, care va lega coridorul Baltic-Adriatic, incepand cu data de 25.01.2017. "In continuarea strategiei de expansiune a Ekol, suntem foarte bucurosi sa oferim o noua punte intermodala care leaga Scandinavia, nordul Germaniei, Rusia si Marea Baltica cu Europa de Sud si Orientul Mijlociu, de exemplu Turcia sau Iran.



Suntem siguri ca aceasta solutie inovatoare va fi apreciata si ca acesta va fi cel mai bun serviciu direct care va facilita noi oportunitati economice pentru aceste regiuni." - a declarat Alaa Jennane, directorul Engineering Business Development, Ekol. Compania a achizitionat recent pachetul majoritar de actiuni al terminalului EMT din Trieste.

Trenul va pleca in fiecare miercuri, la ora 11:00, de la Trieste si va ajunge la Kiel la ora 16:00 in ziua urmatoare. Intoarcerea se va face in fiecare duminica la ora 13:00, de la Kiel pentru a ajunge la Trieste, luni, la ora 17:00. „Legaturile feroviare care sosesc in Kiel vor facilita transportarea marfurilor catre alte regiuni, cum ar fi Goteborg, care pot fi livrate incepand de vineri dimineata. In acelasi timp, tot vineri dimineata, putem livra spre alte destinatii din nordul Germaniei si Danemarca, rutier. Ekol se focuseaza pe oferirea celor mai bune servicii. De aceea, odata cu implementarea acestei noi solutii intermodale Trieste-Kiel, planuim sa avem doua plecari pe saptamana, in curand. Este o veste foarte buna pentru clientii nostri, mai ales pentru ca vom reusi sa optimizam si mai mult timpii de tranzit.“, a declarat Wilfried Klein, Project Development Manager Ekol.

Noul serviciu ne va permite transportul de mega trailers, containere si swap bodies.

Acest produs intermodal este oferit in colaborare cu TX Logistik AG si Mercitalia pentru conexiune feroviara, Alpe Adria SpA si din nou TX Logistik AG MTO, portul Kiel si Stena Line care asigura transportul maritim intre Kiel si Goteborg.

Distanta pe calea ferata dintre Trieste si Kiel este de 1.360 km, la care se vor adauga 234 de mile marine pe tronsonul maritim pana la Goteborg. Trenul va fi compus din 16 vagoane cu podea dubla, cu o capacitate de 32 unitati intermodale (sau 13.6 m).

La sfarsitul lui 2016, Ekol a lansat un nou serviciu bazat pe un transport saptamanal din portul Sète catre Noisy-le-Sec in zona Parisului, astfel incat aceasta noua conexiune reprezinta un alt exemplu oferit de Ekol in ceea ce priveste implementarea solutiilor intermodale in Europa.