News | 2017

25.01.2017 / Trafic Media Detalii

Pe baza unei noi legi referitoare la detasarea muncitorilor, cabotajul in Italia impune, din 26 decembrie 2016, raportarea acestei activitati - mai concret, inregistrarea lucratorilor la Ministerul Italian al Muncii prin trimiterea unui e-mail.

Desi MiLoG cere notificarea oricarei operatiuni de transport pe teritoriul Germaniei inainte de intrarea in aceasta tara, asociatia germana de transport rutier si de logistica BGL considera ca obligatia enuntata de Italia, de a anunta cu o zi inainte o operatiune de cabotaj este de fapt o interzicere a acesteia, pentru ca preluarea rapida a unor astfel de comenzi ar deveni de cele mai multe ori imposibila.



De aceea BGL a trimis Comisiei Europene o scrisoare in care explica situatia legala din Italia si arata ca obligatia de a raporta operatiunile de cabotaj in ziua anterioara derularii lor, pana la ora 24:00, violeaza articolul 8 al Regulamentului (EC) 1072/2009 din 21 octombrie 2009 referitor la regulile comune de acces la piata de transport international, prin care se garanteaza acces nediscriminatoriu la piata de cabotaj, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (EC) 1072/2009.

In vedere aplicarii unei noi reglementari referitoare la cabotaj, BGL a cerut Comisiei Europene sa ia imediat masuri impotriva acestor practici si, daca este necesar, sa initieze procedura de infringement, si si-a afirmat convingerea ca, pentru a evita pagubele economice majore pe care firmele de transport international le-ar putea avea, ar trebui dispusa o suspendare a acestei practici in eventualitatea ca se va deschide procedura de infringement.