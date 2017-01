News | 2017

Ca urmare a publicarii stirilor legate de demonstratia in direct pentru televiziunea germana ZDF a montajului unui emulator AdBlue, am primit mai multe reactii din partea unor transportatori si soferi referitoare la utilizarea de astfel de emulatoare de AdBlue.

Este clar ca cei implicati in transporturi au auzit sau chiar au mers cu camioane cu emulator de AdBlue. Ceea ce ne dorim este sa il gasim pe acel tanar, sofer sau posesor al MAN TGX-ului portocaliu-rosu, pentru a vedea daca filmarea a fost aranjata sau nu.



Initial se vorbeste despre o filmare cu camera ascunsa, insa detaliile care pun in prim plan martorii din bord sau modul in care se intervine la sistemul electronic al camionului pentru a monta emulatorul AdBlue indica mai degraba o filmare profesionista, cu consimtamantul celui care a oferit detaliile de instalare si care a declarat, in fata camerei, ca face o economie de circa 2.000 de euro/camion/an, foarte importanta in conditiile in care profitul sau, la o companie cu un parc de 30 de camioane, este de circa 6.000 de euro/an. Transportatorul a mai declarat ca el nu foloseste absolut decloc AdBlue si ca nicio autoritate nu verifica existenta unui astfel de emulator, nici macar in Germania.

O alta informatie oferita de realizatorul filmuletului este ca firma cu 30 de camioane care se lauda cu folosirea emulatorului pe toata flota are sediul undeva "intr-o localitate din apropierea Bucurestiului, in zona de nord".

Ar fi util sa il gasim pe acest transportator pentru a ne confirma sau infirma veridicitatea acestui film care a declansat un scandal imens in Germania, asa incat va rugam sa ne anuntati imediat daca recunoasteti locul de montaj sau firma care detine camionul din fotografiile atasate sau din filmul care poate fi urmarit de la linkul https://www.zdf.de/politik/frontal-21/Abgasbetrug-mit-lkw-100.html

Primul care ne va oferi aceasta informatie va fi recompensat cu abonament gratuit la revista Tranzit pe o durata de cinci ani si participare gratuita la conferintele Tranzit de anul acesta.

In plus, aceasta informatie ar putea demonta teoria nemtilor care sustin ca "Romania este casa crimei organizate in transporturi".

Asociatia profesionala Camion Pro a distribuit miercuri, 25 ianuarie, un nou comunicat de presa prin care atrage atentia ca de fapt procentul de camioane estice care folosesc emulatoare de AdBlue, fraudand, astfel, sistemul de taxare al autostrazilor din Germania, este mai degraba de 40% decat de 20% cum s-a estimat initial, in urma unor teste cu analizor de gaze mobil montat pe un autoturism care s-a deplasat pe autostrazile germane timp de cinci zile, teste efectuate de institutii independente, la solicitarea Camion Pro.