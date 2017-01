News | 2017

30.01.2017 / Trafic Media Detalii

Companiile mici din Europa vad in activitatea de export o modalitate de crestere a veniturilor, potrivit unui studiu comandat de UPS (NYSE: UPS) in al doilea si al treilea trimestru din 2016. Excetia o reprezinta Marea Britanie, increderea in exporturi scazand in mod semnificativ in lunile care au urmat referendumului din iunie anul trecut - „Brexit” - cu privire la mentinerea statutului de membru UE.



Studiul „UPS European SME Exporting Insights” include opinii de la 12.815 antreprenori si manageri de IMM-uri din opttari europene. Cercetarea a aratat ca tot mai multe afaceri mici au activitate la export, raportand o crestere a veniturilor peste medie. Potrivit studiului UPS, care a ajuns la a patra editie, IMM-urile care realizeaza exporturi cresc mai repede decat alte companii. „Un factor care a afectat rezultatele studiului din 2016 este referendumul din iunie din Marea Britanie, in urma caruia cetatenii britanici au votat pentru parasirea UE. In Marea Britanie, raspunsurile au fost colectate inainte si dupa vot. Rezultatele au aratat o pierdere semnificativa a increderii IMM-urilor britanice in exporturi pana in al treilea trimestru. Inainte de vot, 36% din IMM-urile din Marea Britanie au prognozat o crestere a exporturilor, procentul scazand la 20% dupa vot“, se arata in studiu.

Asteptarile s-au schimbat in mod negativ in toate celelalte piete analizate. Numarul companiiloe care se asteapta la o crestere a exporturilor a crescut de la 26% in al doilea trimestru, la 33% in al treilea trimestru. Cresterea exporturilor in toate pietele chestionate a modificat pozitia Marii Britanii; daca inainte U.K. era cea mai puternica piata de export dupa Germania, in prezent ocupa locul al saselea.

„In sectorul IMM, exportatorii raporteaza o crestere mai mare a veniturilor si sunt mai increzatori cu privire la performantele viitoare”, a declarat Nando Cesarone, presedinte UPS Europe. „Studiul din 2016 releva ca mai mult de jumatate dintre directorii de companii mici care si-au trimis produsele la export au inregistrat o crestere a veniturilor pe parcursul ultimilor trei ani. Doar 31% dintre proprietarii de afaceri mici care nu au realizat exporturi au spus ca au inregistrat cresteri.” Proportia IMM-urilor care au realizat exporturi a crescut in general, chiar brusc in unele cazuri. Aceste IMM-uri raporteaza previziuni pozitive, majoritatea companiilor din toate pietele estimand ca exporturile sa fie stabile sau in crestere.



Despre SME Exporting Insights Study 2016

Studiul din 2016 a intervievat 12.815 proprietari de IMM-uri si directori generali, comerciali, executivi si de vanzari, in perioada 14 iunie-24 august 2016. Interviurile au fost realizate in: Belgia (1.111), Franta (1.250), Germania (1.249), Italia (1.667), Olanda (1.999), Polonia (1.790), Spania (1.247) si Marea Britanie (2.502). In 2016, a fost inclusa pentru prima data in studiu Spania.