30.01.2017 / Trafic Media Detalii

OPTEX, companie specializata in dezvoltarea de solutii de detectie, anunta disponibilitatea pe piata locala a seriei REDWALL-V. Compusa din trei senzori, SIP-3020, SIP-4010 si SIP-404, seria este dedicata securizarii si monitorizarii spatiilor exterioare.

Senzorii folosesc un sistem de detectie inteligent, analizand datele oferite de mediul ambiant, precum luminozitatea si temperatura, in functie de acestea fiind ajustata senzitivitatea.



„Mecanismul fiecarui senzor a fost construit in asa fel incat montarea, configurarea si ajustarile ulterioare sa poata fi realizate rapid si simplu. Aria de detectie a fiecarui senzor poate fi stabilita cu ajutorul AVF-1 Area View Finder. Acest dispozitiv este un viewfinder dedicat special senzorilor SIP si permite eliminarea din zona activa de detectie a anumitor zone. Viewfinder-ul poate fi plasat atat in zonele industriale, cat si in cele comerciale, folosind tehnologia infrarosu pasiv“, arata compania intr-un comunicat.

In plus, detectoarele sunt echipate cu un sistem anti-rotatie si anti-masking, putand detecta actiunile de vandalism sau de sabotaj. Sistemul de anti-rotatie integreaza un accelerometru in trei axe. Astfel, atunci cand dispozitivul detecteaza o schimbare a unghiului vertical sau orizontal fata de valorile initiale, va genera in mod automat o alarma. De asemenea, va fi generata o alarma si daca unitatea este lovita sau capacul de protectie este inlaturat. Carcasa senzorilor este realizata din policarbonat.

„Procesul de detectie functioneaza optim, chiar si in conditii de soare puternic, nori, fascicule puternice de lumina, ploaie sau zapada“, mai spune compania.