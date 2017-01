News | 2017

IDS anunta lansarea unei noi versiuni a iAccount, o tehnologie care permite transportatorilor si firmele de transport rutier din Europa sa isi monitorizeze si astfel sa isi gestioneze in timp real consumul de combustibil pentru intreaga flota.

Volatilitatea pretului petrolului din ultimul deceniu a sporit dorinta transportatorilor de a avea cea mai buna tehnologie pentru monitorizarea performantei consumului de combustibil al flotei. „Printr-o interfata online simpla, echipa unui transportator rutier poate avea acces la o serie de informatii in timp real despre deplasarea camioanelor si performanta consumului de combustibil de-a lungul continentului.



Toate datele sunt trimise imediat in intreaga retea, oferind astfel echipelor din sediul central atat control asupra folosirii cardului, cat si o siguranta deplina: gestionarea preciziei si securitate de top, in acelasi pachet“, arata IDS.

Fiind unul dintre principalii furnizori de servicii de alimentare cu combustibil din Europa, IDS ofera deja clientilor sai din domeniul transporturilor carduri electronice de plata pentru conducatorii auto, pe care acestia le pot utiliza pentru a alimenta cu motorina la 600 de statii de alimentare de pe cele mai importante trasee rutiere ale continentului. Acum, cu iAccount, clientii IDS pot controla de la distanta distribuirea cardurilor si utilizarea acestora de catre conducatorii auto (cu posibilitatea de a bloca si debloca cardurile de la sediul central, de a controla volumele cardurilor, de a ajusta limitele in intreaga flota etc.) si pot monitoriza si gestiona utilizarea acestora in timp real (cu aproximatie). „Actiunile desfasurate pe iAccount sunt trimise imediat in intreaga retea. Cu un nivel unic de securitate care ofera siguranta completa, echipele de la sediul central pot «deschide» si «inchide» statii de carburant permise, pot monitoriza tranzactii aproape de momentul efectuarii lor, pot planifica rute eficiente din punctul de vedere al consumului optim de combustibil, pot extrage informatii financiare, istoricul preturilor, detalii despre credit si multe altele“, mai arata compania. „Cand am lansat prima versiune a iAccount, am lucrat din greu pentru a ne incuraja clientii sa-l foloseasca - de fapt, beneficiile tehnologiei au fost atat de evidente, incat gradul de utilizare a aplicatiei a crescut de patru ori in primul an", explica Christy Immens, IT Business Expert la IDS. „Suntem incantati ca noua versiune iAccount este deja foarte bine primita de clientii nostri. Ei ne spun ca este ‹‹aproape perfecta›› pentru operatiunile lor comerciale, astfel incat credem ca raspundem cu adevarat unei nevoi in randul transportatorilor din Europa.“