News | 2017

30.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

CHEP Europa, furnizor de solutii pentru eficientizarea lantului logistic, s-a clasat in topul 1% al celor mai buni furnizori intre companiile evaluate in domeniul sustenabilitatii de catre agentia independenta de rating EcoVadis. Compania a obtinut, pentru al doilea an consecutiv, nivelul de recunoastere EcoVadis Gold, in 2017.

„Ne onoreaza aceasta recunoastere a eforturilor noastre in aria de responsabilitate sociala corporativa. Este o rasplata pentru modelul sustenabil de business, parteneriatele-cheie din supply chain si, cel mai important, pentru pasiunea si implicarea angajatilor nostri in imbunatatirea sustenabilitatii lanturilor logistice din intreaga lume“, a declarat Iñigo Canalejo, Director de Sustenabilitate CHEP pentru Europa, Africa, India si Orientul Mijlociu.



Acesta este nivelul maxim in sistemul de analiza EcoVadis, acordat pentru dezvoltarea responsabila fata de mediu si pentru obiectivele atinse in aria de mediu, practici de munca, practici etice in afaceri si la nivelul lanturilor logistice. CHEP Europa a obtinut un scor foarte ridicat in special in practici de munca si practici etice in afaceri.

EcoVadis este o agentie independenta de evaluare, specializata in monitorizarea dezvoltarii sustenabile si a performantei. CHEP este parte din Brambles Limited, o companie care furnizeaza servicii logistice in supply chain, inclusa in clasamentul global Dow Jones Sustainability Index.