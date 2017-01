News | 2017

30.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Dacos isi innoieste flota cu 14 autocare VDL Futuras FHD2-129. compania valceana de transport persoane. Compania valceana este client VDL de peste 20 de ani, astfel ca marca olandeza predomina in parcul auto. Noile autocare vor fi folosite pe destinatiile turistice din Europa pe care opereaza compania de transport.

„Relatia cu VDL este foarte importanta pentru noi, un parteneriat de incredere.



Suntem incantati ca avem autocare VDL in flota noastra. Bazandu-ne pe experienta buna din trecut, noua comanda VDL a fost o alegere logica“, a declarat Alex Petrescu, manager general al Dacos.

Pe plan local, EVW Holding este importatorul oficial al VDL Bus&Coach inca din octombrie 2015. In plus, compania olandeza este si responsabila de activitatile afeter-sales pe piata din Romania. „Acesta vanzare este un start minunat pentru noi pe piata locala. Noua tranzactie va mari vizibilitatea brandului VDL si faptul ca Dacos, un client VDL de decenii, a ales inca o data VDL arata ca brandul are multe de oferit“, a punctat si Stefan Vaju, CEO EVW Holding.