News | 2017

30.01.2017 / Trafic Media Detalii

Departamentele italiene de pompieri care au ajutat la operatiunile de salvare in timpul cutremurelor care au zguduit centrul Italiei in vara anului trecut, au castigat premiul Conrad Dietrich Magirus impreuna cu titlul „International Firefighting Team of the Year 2016“.

Premiul a fost conferit de Magirus, brandul de lupta impotriva incendiilor al CNH Industrial in fata unei audiente de peste 700 de pompieri si invitati din toata lumea in cadrul CongressCentrum Ulm, Germania.



Castigatorii au fost alesi de catre un juriu, insa au fost votati si online. In top trei s-a aflat si echipa de pompieri a orasului Sao Paulo din Brazilia, dar si departamentul de pompieri din Altenmarkt, Austria . Premiul „National Firefighting Team of the Year“ a mers catre echipa de pompieri voluntari din Lehrte, Saxonia Inferioara, Germania pentru o actiune de salvare solicitanta de pe autostrada A2. Totodata, premiul pentru Implicare Sociala a mers catre echipa de pompieri voluntari din Erkrath, Germania.