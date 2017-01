News | 2017

Vanzarile de autovehicule din tara noastra au crescut anul trecut cu 17,8% fata de 2015, depasind 142.000 de unitati (115.004 autoturisme si 27.016 autoutilitare), asa cum reiese din datele APIA, adica foarte aproape de cele circa 148.000 inregistrate in primul an de criza de pe aceasta piata.

Persoanele juridice contribuie cu 71% la vanzarile totale, dar vanzarile catre persoane fizice au fost cu 31,6% mai mari decat in 2015, desi cele realizate prin Programul Rabla au fost cu numai 3% mai mari.



In ciuda progreselor constante din ultimii trei ani, inca suntem foarte departe de valoarea din 2007, cel mai bun an din istoria pietei auto din Romania, cand s-au vandut 366.819 autovehicule noi, din care 315.621 de autoturisme si 51.198 de autoutilitare.

Tendinta de crestere a vanzarilor in 2016 fata de 2015 se remarca si la nivel european, in UE plusul fiind de 6,8%, iar pe cele mai importante pietei, care contribuie cu circa trei patrimi la valorile din Comunitate, fiind de 5,1% in Franta, 4,5% in Germania, 15,8% in Italia, 10,9% in Spania si 2,3% in Marea Britanie.