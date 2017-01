News | 2017

30.01.2017 / Trafic Media Detalii

Daca vanzarile de vehicule noi, in crestere pentru al treilea an consecutiv, pot constitui un motiv de satisfactie si optimism pentru actorii de pe piata auto din Romania, nu trebuie neglijat faptul ca si importul de autovehicule rulate, cele mai multe nefiscalizate, a crescut fata de 2015, cu impact negativ asupra vanzarilor de vehicule noi, dar si asupra bugetului Statului.



Concret, in 2016 s-a ajuns la un record al inmatricularilor de autoturisme rulate din import, circa 300.000 de unitati, in crestere cu 20% fata de 2015, si de 3,2 ori mai multe decat autovehiculele noi.

In plus, deoarece Timbrul de Mediu (care a avut o contributie reala la scaderea varstei medii a autoturismelor importate in 2016, pana la 10,7 ani, in conditiile in care varsta medie a parcului national era de 13,5 ani) a fost eliminat fara a fi inlocuit de masuri echivalente, conjunctura din 2017 nu se anunta favorabila pentru piata auto, asa cum au concluzionat reprezentantii APIAS cu ocazia traditionalei conferinte de presa organizate la inceputul fiecarui an.