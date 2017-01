News | 2017

Cu ajutorul mai multor cititori, am reusit sa identificam doua dintre locurile unde a fost filmata demonstratia instalarii emulatorului - Str. Laminorului din Targoviste, in parcarea din fata Rondo Carton, iar „service-ul”, de unde provine specialistul care monteaza dispozitivul este intr-o alta locatie, tot in Targoviste, pe Aleea Sinaia, unde se vede camionul MAN vechi in curte, si unde un reprezentant al Digitech, care ocupa unul dintre spatiile de depozitare, sustine ca nu exista nici un atelier service.



Asa ca inca ne mai puteti fi de folos daca recunoasteti a treia locatie unde s-a tot filmat, cea unde exista cabine de la camioane dezmembrate, si care se pare ca ar fi la Bucuresti.

O alta informatie pentru identificarea firmei detinatoare a camionului TGX portocaliu este ca pe usa din dreapta apare scris pe usa PABST, numele unei firme germane de transport, ceea ce semnifica faptul ca este vorba de un camion cumparat la mana a doua din Germania.

Intre timp, un alt cititor ne-a confirmat ca scandalul emulatoarelor a avut ecou si in Danemarca, unde politistii au confirmat ca vor controla si ei prezenta pe camion a acestor dispozitive.