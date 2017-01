News | 2017

31.01.2017 / Trafic Media Detalii

Politicile actuale si cele stabilite pentru viitor privind reducerea emisiilor globale de CO 2 din activitatea de transport la nivel mondial nu vor fi suficiente pentru a atinge tintele ambitioase ale comunitatii internationale privind clima, dupa cum se arata intr-un studiu al Forumului International de Transport (ITF).

In cel mai optimist scenariu, avand in vedere si continuarea cresterii puternice privind cererea de mobilitate, emisiile de CO 2 din transport vor fi in 2050 inca la nivelul din 2015, de circa 7,5 giga-tone, potrivit previziunilor publicate in ITF Transport Outlook 2017.