31.01.2017

Ministrii transporturilor din noua tari europene - Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Norvegia si Suedia - se intalnesc maine, 1 februarie 2017, la Paris pentru a stabili o strategie comuna impotriva concurentei neloiale si in special a dumpingului social practicat de anumite tari europene in transportul rutier.

Neregulile din acest sector au distrus numai in Franta peste 21.000 de companii din 1999 incoace, sustine Comitetului National Rutier. Declinul s-a accelerat dupa criza economica mondiala din 2008, cu o crestere de 35 la suta a falimentelor intreprinderilor din transporturi.



„Este o adevarata otrava pentru transportul rutier“, afirma deputata europeana Karima Delli (EELV), care tocmai a fost aleasa presedinte al comisiei de transporturi din Parlamentul European, citata de editia electronica a publicatiei „Le Parisien“. „Este nevoie urgent de masuri in sanul Uniunii Europene.“

Sunt vizate mai multe tari din fostul bloc socialist, printre care Polonia, Bulgaria sau Romania. Transportatorii francezi se plang ca nu pot concura cu transportatorii polonezi, de pilda, cand salariul minim este in aceasta tara 431 € brut pentru o durata legala de lucru de 40 de ore pe saptamana, in timp ce un salariu in Franta este de 1480,27 de euro pentru 35 de ore de munca.

Noul presedinte al Comisiei de Transporturi din Parlamentul European, Karima Delli, este membru al Grupului verzilor/Alianta Libera Europeana din Franta. Delli sustine crearea unei Agentii Europene de Transport Rutier, cu scopul de a intari controalele si coordonarea intre diferite tari. O alta propunere, deja avansata, o reprezinta imobilizarea mai ferma a camioanelor in cazul in care lipsesc de la bord documente in cazul unui control, masura coercitiva care se aplica deja in Italia.