02.02.2017 / Trafic Media Detalii

Actorii Teatrului National Bucuresti (TNB) vor calatori de acum in conditii excelente, la bodul unui autocar MAN Lion’s Coach nou-nout. Vehiculul, de 44+1+1 locuri, este dotat cu motor MAN de 440 Cp si transmisie automata, scaune premium pentru pasageri, sistem Wi-Fi, prize de alimentare de 220 V si monitoare LCD. La capitolul siguranta, autocarul dispune de un pachet complet de sisteme, printre care asistenta la schimbarea benzii de circulatie (LGS), asistenta la franarea de urgenta (EBA), ESP, cruise-control, camere video pentru mersul cu spatele si in dreptul celei de-a doua usi, precum si sistem de navigatie MAN Multimedia Coach (MMC).



Lion’s Coach a fost achizitionat in urma unei licitatii, cu fonduri de la Ministerul Culturii. Garantia acordata este de cinci ani sau 200.000 km. Autocarul va pleca in primul turneu la Chisinau, in martie a.c., iar pentru anul acesta mai sunt planificate alte zece turnee internationale.