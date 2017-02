News | 2017

02.02.2017

MHS Truck & Bus Group, importatorul MAN pe piata romaneasca, a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri neta consolidata de 115 milioane de euro, cu 11% peste nivelul atins in anul anterior. Vanzarile de camioane noi s-au ridicat la 1.002 unitati, cu 12 procente peste volumele realizate in 2015, in timp ce livrarile de vehicule second-hand s-au mentinut la un nivel constant, cu 416 unitati. Pe segmentul transportului de calatori, au fost livrate zece autocare Neoplan si doua MAN. In acelasi timp, incasarile din servicii after-sales s-au situat anul trecut la 15,7 milioane de euro (+2%), cu o crestere de 10% a numarului de ore de manopera service facturate si respectiv de 5% a vanzarilor de piese de schimb.



Portofoliul de flote de camioane al MHS Truck & Bus Group a crescut prin vanzarea a sase flote de peste 20 de unitati, una dintre acestea fiind de peste 100 de vehicule. Majoritatea camioanelor livrate sunt destinate transportului international. Cel mai solicitat model in 2016 a fost MAN TGX 18.440, Efficient Line2.

„In 2017 ne vom concentra atentia pe noua gama de camioane MAN, lansata in septembrie 2016 la IAA Hanovra. Vehiculele ofera mai multa putere comparativ cu generatia precedenta, precum si o crestere a eficientei si economiei“, a declarat Michael Schmidt, presedintele MHS Truck & Bus Group.

In al doilea trimestru din 2017 MAN va lansa un sistem de operare bazat pe actualizarea prin cloud, care va conecta toti utilizatorii lantului logistic, indiferent de brand. Sistemul - numit RIO - va creste eficienta in transporturi si va oferi transparenta tuturor utilizatorilor sai. Tot pentru anul acesta va continua deschiderea de puncte service VW vehicule comerciale, primul punct autorizat fiind la Brasov. In acest sens se va continua colaborarea cu Porsche Romania, cu care se lucreaza deja mai intens pe parte de finantare.