De la 1 februarie 2017 in Franta a intrat in vigoare obligativitatea achizitionarii unei vigniete pentru accesul rutier in zonele Zonele cu restrictie pentru toate vehiculele din afara Frantei. Autoritatile au anuntat ca nu vor aplica amenzi pana la 1 aprilie 2017.

Pentru autovehiculele si autocamioane din UE costul autocolantului este 4.8 euro, inclusiv costurile de transport, insa mai exista si un alt site unde acest autocolant este 29.65 euro, acelasi ca cel cu pretul de 4.8 euro. Potrivit TSG Euroshell, site-ul respectiv apartine unei companii din Germania si este un intermediar, diferenta de pret reprezentand comisionul respectivei firme. In plus, pretul nu se negociaza nici chiar pentru flote mai mari.



„Avantajul este ca platforma este in mai multe limbi de circulatie europeana si pentru incarcarea documentelor necesare (talon) poate fi trimis e-mail catre ei, iar ei le incarca mai departe pe platforma de emitere a autocolantelor.“

Pentru a comanda vignieta la pretul standard, utilizatorii trebuie sa acceseze platforma ministerului francez de unde pot plasa comenzi individuale. Marimea documentului incarcat nu trebuie sa depaseasca 200kb. Odata achizitionat, autocolantul este valabil pentru toate Zonele cu restrictie din Franta.



Clasificarea vinietelor in functie de categoria si clasa de poluare a autovehiculului poate fi accesata AICI.



Cele doua site-uri de unde poate fi achizitionat sticker-ul sunt:



DIRECT (4.8 EURO) : www.certificat-air.gouv.fr



INTERMEDIAR (29.65 EURO) : www.crit-air.fr