News | 2017

06.02.2017 / Trafic Media Detalii

cargo-partner a deschis un nou depozit in SUA, in orasul Clarksville, Tennessee. Din aceasta locatie, furnizorul serviciilor de info-logistica gestioneaza supply chain-ul pentru un client din industria auto.

Compania se concentreaza pe crestere si extindere pe teritoriul Statelor Unite, in acelasi timp crescand numarul angajatilor cu aproximativ 40% in 2016. In cursul anului anterior, cargo-partner a crescut numarul sediilor prin inaugurarea celor din Los Angeles si Houston, care s-au alaturat astfel sediilor din New York si Chicago.



In plus, reteaua cargo-partner s-a extins, avand noi birouri de vanzari in Dallas, St. Louis, Minneapolis, Detroit si Atlanta, se mai arata in comunicatul companiei.

Depozitul inaugurat in ianuarie 2017 are o suprafata de 14.000 m2 numara 10 angajati care se vor ocupa de gestionarea supply chain-ului, incluzand toate transporturile aeriene si maritime pentru un client pe termen lung din industria auto, precum si de transporturile cargo pentru diversi clienti de pe teritoriul Statelor Unite. Compania este prezenta in SUA de 15 ani. Dupa deschiderea primei reprezentante de pe teritoriul Statelor Unite, in New York, 2001, cargo-partner a deschis al doilea birou in 2011 in Chicago. Acesta functioneaza ca sediu operativ din 2015. Au urmat reprezentantele din Los Angeles si Houston in 2015, ultima fiind in Clarksville, Tennessee in 2016. In decembrie 2016, cargo-partner numara 82 de angajati in SUA, cu o cifra de afaceri de 31,8 mil. euro.