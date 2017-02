News | 2017

06.02.2017 / Trafic Media Detalii

Dacia si Renault Commercial Roumanie (societate care comercializeaza marcile Dacia, Renault si Nissan in Romania) au exprimat intr-o scrisoare oficiala, in data de 3 februarie, decizia de a renunta la calitatea de membru al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

In acelasi timp, cele doua societati au anuntat ca interesele acestora vor fi reprezentate de catre ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).



In calitate de membri ACAROM, Automobile Dacia si Renault Commercial Roumanie vor continua sa sustina programele care vizeaza cresterea pietei nationale de vehicule noi. „Obiectivul este acela de a inlesni accesul clientilor romani la achizitia de vehicule noi si performante si de a diminua numarul de vehicule poluante, care reprezinta un real pericol pentru mediul inconjurator, dar si pentru siguranta rutiera.

Prioritatea Automobile Dacia si Renault Commercial Roumanie este aceea de a oferi pietei nationale vehicule de calitate, moderne, la un pret accesibil, dar si de a contribui la reinnoirea parcului de automobile“, se arata in comunicatul companiilor franceze.

In acelasi timp, Automobile Dacia si Renault Commercial Roumanie isi vor consolida sprijinul pentru ACAROM cu activitati la care contribuie peste 16.000 de angajati, in Romania. Una dintre preocupari vizeaza mentinerea capacitatilor industriale ale furnizorilor locali pentru industria auto, activitatile dealerilor si ale angajatilor acestora, cele peste 150.000 de persoane, a caror experienta este foarte importanta pentru ACAROM.