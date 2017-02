News | 2017

Noua lege din Olanda care prevede introducerea unor prevederi referitoare la salariul minim in Olanda pentru transportatorii straini se numeste WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU) si transpune prevederile Directivei detasarii. Legea a fost adoptata in iunie 2016, la termenul limita stabilit pentru statele UE, asa cum informeaza ARTRI.

De retinut ca actuala lege se aplica doar pentru cabotaj, in timp ce transportul international, de tranzit si terta-tara nu fac obiectul acestor prevederi. Olandezii au implementat directiva incepand cu 1 ianuarie 2017 si vor folosi un sistem electronic de inregistrare din 2018.



Desi nu este obligatoriu ca soferii sa aibe toate documentele la bordul camionului, acestia trebuie sa poata prezenta in cazul unui control contractul de munca, situatiile salariale, dovada platii salariului catre soferi, documente de evidenta a timpului de lucru pe Olanda si cele de asigurari sociale. Salariul minim brut pentru soferii din Olanda este de 13,91 Euro pe ora.

De asemenea, transportatorii trebuie sa-si desemneze un reprezentant olandez prin care sa fie adresate solicitarile de prezentare de documente justificative.

In acelasi timp a fost adoptata si legea denumita "Wet Aanpak Schijnconstructies" (WAS) care are in vedere clarificarea raspunderii administrative in derularea contractelor de transport. Similar cu alte state, expeditorii olandezi sau detinatorii marfurilor transportate raspund pentru legalitatea operatiunilor derulate cu strainii.