Cifra de afaceri totala a Axis Communications inregistrata anul trecut a fost de circa 740 milioane de euro, iar in trimestrul IV Axis a atins pentru prima data in istoria sa circa 211,58 milioane de euro. La acest ultim rezultat au contribuit cursul valutar favorabil al coroanei suedeze si cele doua update-uri adresate seriilor AXIS Q35, respectiv AXIS P32. De altfel, pe tot parcursul lui 2016, Axis Communications si-a mentinut statutul de lider tehnologic, lansand produse inovative precum difuzoare de retea sau camere cu tehnologie laser. De asemenea, compania si-a extins planul de achizitii si angajari cu aproximativ 20%. In acest moment, la nivel global, compania numara 2.600 de angajati.



In perioada ianuarie-decembrie, vanzarile nete ale Axis Communications au crescut cu 11%, iar vanzarea neta a crescut in monedele locale cu 10%. Profitul operational a atins pragul de 885 de milioane de coroane suedeze, valoare ce corespunde unei margini operationale de 12%, iar profitul dupa impozitare a fost de 639 de milioane de coroane suedeze. Castigurile per actiune au fost de 9,2 coroane suedeze.

In ultimul trimestru al anului trecut, Axis Communications a inregistrat vanzari nete in crestere cu 17%, atingand pragul de doua miliarde de coroane suedeze. Vanzarea neta a crescut in monedele locale cu 11%. Profitul operational a atins pragul de 253 de milioane de coroane suedeze, valoare ce corespunde unei margini operationale de 12,3%, iar profitul dupa impozitare s-a ridicat la valoarea de 169 de milioane de coroane suedeze. Castigurile per actiune au fost de 2,43 de coroane suedeze. Consiliul a propus neacordarea de dividende pentru anul fiscal 2016.