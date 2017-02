News | 2017

10.02.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Nokian Tyres, producator de anvelope, si Arctic Trucks, companie islandeza specializata in conversia vehiculelor cu tractiune integrala, prezinta Nokian Hakkapeliitta 44, o noua anvelopa de iarna destinata vehiculelor care activeaza in conditii de iarna aspra.

Vehiculele speciale Arctic Trucks sunt folosite, de exemplu, in expeditii polare, astfel incat anvelopele cu care sunt echipate trebuie sa indeplineasca si cele mai exigente cerinte. Astfel, Nokian Hakkapeliitta 44 este conceputa special pentru vehiculele Arctic Trucks si exceleaza in aderenta si durabilitate.



Anvelopa cantareste aproximativ 70 kg, iar diametrul ei masoara peste un metru. In ciuda dimensiunii, anvelopa parcurge cu usurinta straturile generoase de zapada. „Sectiunea din mijloc a profilului benzii de rulare prezinta unghiuri in V foarte ascutite, optimizate pentru a curata canelurile de zapada si zloata. Latimea benzii de rulare, cat si volumul maxim interior de aer din anvelopa, garanteaza impreuna rularea eficienta a acesteia chiar si pe o suprafata moale. Zapada nu reprezinta o provocare pentru Nokian Hakkapeliitta 44,” asigura Kalle Kaivonen, Manager Cercetare & Dezvoltare la Nokian Heavy Tyres.

Blocurile de rulare aplicate pe flanc sporesc manevrabilitatea in situatii neprevazute, iar nervura centrala sustinuta a anvelopei asigura un control precis al stabilitatii pe drum. Compusul special Nokian Tyres Polar Expedition, din care este realizata banda de rulare, imbina aderenta superioara in conditii de iarna cu durabilitatea excelenta la temperaturi extrem de scazute, se arata intr-un comunicat de presa. In plus, anvelopei i se pot monta crampoane, fiind prevazuta cu 172 de orificii special proiectate in acest scop. Cu toate acestea, modul principal de utilizare al anvelopei este cel fara crampoane. Anvelopa este disponibila in dimensiunea LT475/70 R17 si este special conceputa pentru vehiculele 4x4 din categoria heavy SUV, pregatite de Arctic Trucks. Productia anvelopei va incepe in urmatoarele luni si va fi disponibila exclusiv prin Arctic Trucks.



Nokian Hakkapeliitta 44 - caracteristici tehnice:

• Dimensiune: LT475/70 R17

• Adancime banda de rulare: 18 mm

• Diametru: 1100 mm

• Greutate: aprox. 70 kg

• Presiune maxima: 240 kPa, la utilizarea in flotatie aprox. 160 kPa