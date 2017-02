News | 2017

10.02.2017 / Trafic Media Detalii

Ultima actiune comuna a vesticilor vizeaza formularea unei pozitii comune in cadrul organelor Forumului de Transport International (ITF - CEMT) pentru a asigura sustenabilitatea unui sistem de evolutie controlata a pietei.

In timp ce activitatea desfasurata sub egida Uniunii Europene duce multe state membre la refuzul de a-si deschide piata, fara a lua in considerare armonizarea sociala, renuntarea la cotele multilaterale ale autorizatiilor CEMT ar aduce prejudicii tuturor transportatorilor.



De acest lucru ar beneficia in primul rand transportatorii necomunitari, care ar avea un acces mai mare pe teritoriul UE si astfel ar creste practicile de dumping si ar ameninta competitivitatea pe piata europeana de transport.

De asemenea, ministrii de transport considera ca nici situatia actuala in care vehiculele utilitare usoare din terte tari circula fara restrictii in interiorul UE nu mai este acceptabila.