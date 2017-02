News | 2017

15.02.2017 / Trafic Media Detalii

Divizia de Sisteme Resapate a Marangoni va creste pretul pentru materialele de cauciuc folosite pentru resaparea anvelopelor in toate tarile din Europa, cu un procent intre 4 si 8%, in functie de categoria produsului.

Marirea de tarif va fi aplicata in pietele unde se factureaza in euro, in timp ce cresterea procentului in cadrul pretului de vanzare va fi diferita in alte valute, afirma compania.



Majorarea este reflectata de cresterea materiilor prime din acest sector, a carei evolutie rapida este cauzata de o cerere tot mai mare la nivel global, in acelasi timp cu o reducere a cantitatilor disponibile, se arata in comunicatul producatorului. Cresterea tarifelor vine dupa o perioada de trei ani (2012-2015) in care pretul materiei prime si cel al anvelopelor au fost in scadere. Marangoni este de parere ca noile tarife nu vor impacta negative competitivitatea din industria anvelopelor resapate. De la 1 februarie pretul anvelopelor Marangoni Industrial Tyres a crescut cu 6%.