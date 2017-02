News | 2017

Noul SUV Compact Mitsubishi Eclipse Cross va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul Salonului Auto de la Geneva 2017, anunta producatorul nipon.

„Beneficiind de linii precise si atent finisate, «Eclipse Cross» face o trimitere clara catre indragitul model coupe «Eclipse Sport», vandut in special in America de Nord, intre anii 1989 si 2012, cu peste 1.400.000 unitati produse in patru generatii succesive.



Denumirea sugereaza in acelasi timp functionalitatea SUV a acestei masini, trasatura ce a capatat o importanta din ce in ce mai mare pentru gama Mitsubishi Motors «Sport Utility Vehicles» - o directie strategica pentru aceasta marca, in special in Europa“, mai arata producatorul.