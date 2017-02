News | 2017

Iveco Bus a incheiat anul trecut cu un nivel record al productiei la fabrica sa din Vysoké Mýto (Republica Ceha). De altfel, Iveco Republica Ceha a fost desemnat al doilea cel mare exportator ceh, cu o crestere sustinuta a volumelor exportate in perioada 1993-2015 si 3.100 de angajati proprii, plus alti 1.700 de angajati la furnizori.

Cota de piata detinuta de Iveco Bus in Cehia este de 25,2%, iar pe segmentul intercity este lider absolut cu modelul Crossway, care are o cota de 40,5% din vanzarile totale din piata.



In tarile din Europa de Est (Polonia, Romania, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Slovenia, Croatia, Republica Ceha si Slovacia), cota de piata detinuta de Crossway este de 48,9% pe segmentul intercity.

In 2016 au iesit pe poarta fabricii din Vysoké Mÿto nu mai putin de 3.885 de autobuze Crossway, cu 4,2% peste volumele din anul precedent. Peste 94% din vehicule au fost vandute pe pietele de export, cea mai mare fiind Franta, urmata de Germania si de Italia.

Iveco Republica Ceha investeste continuu in tehnologie si facilitati industriale, in 2016 fiind alocate nu mai putin de 300 de milioane de coroane cehesti (aproximativ 11,1 milioane de euro).