15.02.2017 / Trafic Media Detalii

Pentru ca tintele de reducere a emisiilor de CO 2 din industria transporturilor si logisticii sa fie atinse, sectorul vehiculelor comerciale trebuie sa se concentreze pe imbunatatirea securitatii si eficientei, concluzioneaza un raport privind viitorul transportului comercial rutier publicat recent de IRU (Uniunea Transportatorilor Rutieri Internationali).

Masurile pentru a reduce emisiile din sectorul transporturilor comerciale ofera noi oportunitati pentru a creste siguranta traficului si pentru optimizarea eficientei operationale pe masura ce industria incearca sa indeplineasca tintele asumate.