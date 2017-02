News | 2017

15.02.2017

Controalele regulate ale camioanelor romanesti pe soselele din Franta si Belgia si mai nou, raportarile pe Legea Macron a tuturor curselor, soferilor si a clientilor pentru care lucreaza in Franta a dus la situatia in care autoritatile din cele doua tari au adunat masiv informatii despre modul de operare a transportatorilor din tara noastra si alte state europene. Acolo unde au gasit firme romanesti cu aceiasi actionari sau cu legaturi de business de durata cu firme de transport sau de expeditii din cele doua tari, autoritatile franceze si belgiene au trecut la actiuni de intimidare a transportatorilor prin amenzi uriase si sechestrarea de camioane.



Pana acum ne-au parvenit informatii de la trei transportatori care s-au confruntat cu acuzatii de „dumping social” in Belgia, soldate cu sechestrari de camioane pana la plata unor amenzi de pana la 280.000 de euro. Pentru ce? Pentru ca fac transport in Comunitate, pentru clienti belgieni, pentru ca soferii romani sunt transportati aici cu microbuzul si isi fac pauza de odihna de 45 de ore in locuinte inchiriate in Belgia si care pot fi percepute ca puncte de lucru nedeclarate ale firmelor etc.

Un alt transportator roman este subiectul unei investigatii a procurorilor francezi pentru faptul ca are un contract care prevede efectuarea de curse regulate intre Franta si una sau mai multe tari vest-europene. Este vorba de activitati pe care autoritatile celor doua tari considera ca trebuie facute de firme de transport inregistrate in Franta si Belgia, nu in Romania.

Dar cati dintre transportatorii romani sau estici nu fac acelasi lucru?

Incercam sa identificam cat mai multe firme care au astfel de probleme - fie au fost avertizate de clientii lor francezi ca au fost interogati cu privire la colaborarea cu firmele romanesti, fie ca au primit amenzi mari pentru „dumping social” sau ca li s-a solicitat informatii privitoare la modul de coordonare a soferilor (daca acestia primesc directive, comenzi, informatii despre incarcare/descarcare de la dispecerii romani sau de la partenerii din Belgia), informatii privitoare la cine sunt clientii, unde/cine este responsabil de incheierea contractelor, unde se intalnesc actionarii firmei pentru a trasa strategia companiei, unde se face pauza de 45 de minute, unde sunt parcate camioanele, unde sunt reparate in decursul anului etc. - pentru a le pune in legatura si a se incerca angajarea comuna a unor avocati specializati care sa-i reprezinte in fata autoritatilor.

Cum legislatia este neclara si interpretabila pe asemenea spete este necesara o actiune coordonata a mai multor companii si a asociatiilor profesionale de profil nu numai din Romania, ci si din alte tari est-europene. Se urmareste scoaterea camioanelor estice de pe pietele vest-europene, insa, fara o riposta pe masura la nivel juridic si guvernamental, unele firme vor disparea cu totul pentru ca au avut ghinionul sa se afle in vizorul celor mai zelosi dintre politisti.

Un articol in care vom prezenta pe larg modul in care autoritatile din Belgia si Franta actioneaza discretionar, tratand firmele romanesti ca fiind vinovate de infractiuni grave inainte de a cerceta cazurile si de a exista un verdict judecatoresc veti putea citi in numarul de martie al revistei Tranzit, care va fi pe piata la 1 martie.