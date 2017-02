News | 2017

15.02.2017

Presa italiana vehiculeaza stirea ca guvernul italian se pregateste sa aplice la sfarsitul lui februarie o majorare cu 2 eurocenti a pretului actual al motorinei, care deja a ajuns la 728,4 euro/1000 litri. Aceasta masura va aduce la buget o crestere a veniturilor cu 800 de milioane de euro, ca sa nu mai vorbim de faptul ca plata accizelor, corelata cu cea a TVA, va aduce si mai multi bani. Insa aceasta masura ar putea implica o scadere a consumului de carburant din Italia, pretul fiind deja mai mare decat in alte tari. Potrivit Centrului de Studii Confartigianato, Italia este pe locul 15 din cele 19 tari din Zona Euro in ceea ce priveste pretul motorinei industriale, insa a „sarit“ pe primul loc la pretul platit de companii, inclusiv accize, cu 1,144 euro/litru (0,526 euro cost industrial si 0,617 euro acciza - cea mai mare din Zona Euro), depasind Finlanda (1,091 euro/l), Belgia (1,063 euro/l), Franta (1,052 euro/l) si Grecia (1,041 euro/litru).