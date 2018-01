Transportatorii spanioli au solicitat o greva nationala la inceputul acestui an, in semn de protest fata de introducerea unei noi taxe pentru camioane pe mai multe sectoare de drum. Mai exact, exte vorba de N1, care face parte din drumul european E05, aflat in provincia basca Gipuzkoa si care leaga reteaua rutiera spaniola de frontiera franceza. Ruta este folosita zilnic de mii de camioane, majoritatea straine.

Deoarece aceasta este una dintre cele mai aglomerate autostrazi din Spania, viitoarea taxa este menita sa determine transportatorii sa foloseasca autostrazile din vecinatate, dar si sa contribuie la costurile infrastructurii rutiere din regiune.



Actiunea urma sa aiba loc in prima saptamana din ianuarie, aceasta fiind organizata de cea mai mare federatie de transport marfuri din Spania (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España - Fenadismer), care averizeaza ca este posibil sa apara perturbari si la frontiera Irun-Hendaye, un important punct de tranzit in special pentru fructe si legume.

Desi nu a fost anuntata o data exacta la care aceasta taxa de drum va fi introdusa, Fenadismer a afirmat ca taxa va fi in medie de 0,34 de euro pe kilometru, aproape dubla fata de cea perceputa in prezent, care este de 0,18 euro pe kilometru.

Asociatia sustine ca N1 nu dispune de facilitatile existente pe drumurile unde astfel de taxe exista deja si a acuzat faptul ca oricum taxele colectate aici din combustibil sunt mai mari decat in alte regiuni ale Spaniei, avantajul acestei regiuni fiind acela ca transportatorii alimenteaza aici inainte de a intra in Franta.

Fenadismer, care considera ca noua taxa contravine legislatiei UE care reglementeaza taxele de utilizare a infrastructurii, a depus o petitie la Curtea Suprema a Tarii Bascilor si a afirmat ca greva „va fi prima din mai multe masuri din partea sectorului de a-si manifesta dezacordul fata de impunerea arbitrara a taxelor pe transport“.