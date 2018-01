Uniunea Europeana urmeaza sa introduca un sistem obligatoriu care sa permita statelor membre ale UE sa monitorizeze si sa raporteze emisiile de CO 2 si consumul de combustibil al tuturor vehiculelor grele noi (HDV), inclusiv ale celor de transport marfa de peste 3,5 tone.

La 15 decembrie 2017, ambasadorii UE au semnat un acord pentru normele de monitorizare si raportare privind emisiile de CO 2 si consumul de combustibil care se vor aplica noilor vehicule grele, definite drept camioane sau vehicule de marfa de peste 3,5 tone, inclusiv autobuze si autocare - vehicule de transport de pasageri cu mai mult de opt locuri.



Regulamentul stabileste un sistem obligatoriu de monitorizare si raportare pentru toate tarile UE similar cu sistemul deja existent pentru autoturisme si utilitare. Aceste obligatii se vor aplica numai vehiculelor noi inmatriculate in UE.

Obiectivul principal al acestui sistem este de a asigura acuratetea rapoartelor si monitorizarii emisiilor de CO 2 si de a oferi baza pentru stabilirea si aplicarea standardelor privind emisiile de carbon in viitor. „Camioanele si autobuzele noastre sunt mari poluatoare. Stabilirea standardelor de emisii de CO 2 pentru aceste vehicule grele este cruciala pentru reducerea amprentei de carbon a sectorului transporturilor din UE. Decizia de astazi, care asigura monitorizarea si raportarea eficienta, reprezinta un pas important spre obiectivul nostru. Acesta a fost un acord rapid, cu sprijinul deplin al tuturor statelor membre, si speram ca Parlamentul si Consiliul vor putea incepe negocierile la inceputul anului viitor", a declarat Siim Kiisler, ministrul mediului al Republicii Estonia - care detine in prezent presedintia rotativa de sase luni a UE.

Consiliul a afirmat ca pozitia sa cuprinde propunerea generala a Comisiei Europene. Elementele principale ale mandatului sunt urmatoarele: obligatiile de monitorizare si raportare in temeiul regulamentului se vor aplica numai producatorilor de categorii de vehicule si/sau grupuri care au fost deja certificate. Anii de inceput pentru monitorizare si raportare pentru fiecare categorie/grup de vehicule sunt stabiliti in anexa la regulament, care va fi modificata in momentul in care categoriile/grupurile de vehicule ramase vor fi certificate. Comisia va avea sapte ani pentru a stabili anii de plecare pentru toate categoriile/grupurile de vehicule reglementate de legislatie.

Va fi creat un registru comun al UE pentru colectarea tuturor datelor de la autoritati si producatori. Datele colectate privind emisiile de CO 2 si consumul de combustibil vor fi puse la dispozitia publicului, sporind transparenta in sectorul transporturilor. Singura justificare posibila pentru exceptiile de la acest principiu general va fi protejarea datelor cu caracter personal si concurenta loiala.

In special, datele relevante referitoare la aerodinamica vehiculelor, care reprezinta un element important pentru determinarea eficientei consumului de combustibil al unui vehicul, vor fi de asemenea disponibile intr-un format de serie.

Comisia a prezentat propunerea de regulament la 1 iunie 2017. Cu acest acord al statelor membre, Consiliul este pregatit sa inceapa negocieri informale cu Parlamentul European. Votul Comitetului la Parlament este programat pentru ianuarie 2018. Ulterior, dosarul este asteptat sa fie inaintat spre aprobare in plenul lunii februarie, a afirmat Consiliul European.