Situatia actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai putin optimist, arata rezultatele chestionarului realizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Potrivit AHK, asteptarile pe termen scurt in ce priveste evolutia propriei companii sunt optimiste, dar, comparativ cu chestionarul din toamna lui 2016, procentul celor care vad o inrautatire a situatiei conjuncturale pe termen mediu a crescut puternic (2017: 29% mai rau, 2016: 8%). Optimismul se mentine doar pe termen scurt, ceea ce, cel mai probabil, are legatura cu evolutiile politico-economice din ultimele luni.



Conditiile-cadru politico-economice sunt considerate de departe cel mai mare risc pentru economie. Peste 69% din companiile care au participat la chestionar sunt nemultumite de acest aspect, ceea ce constituie o inrautatire semnificativa fata de chestionarul din toamna anului trecut.

Nici situatia din invatamantul romanesc nu e deloc satisfacatoare. Din chestionarul din toamna reiese ca lipsa personalului calificat constituie pentru dezvoltarea economica a companiilor un risc important (peste 57% din companii).

Fata de chestionarul din toamna lui 2016 numarul celor care sunt ingrijorati de stabilitatea juridica a crescut. Acest lucru se datoreaza si faptului ca in Parlament au fost adoptate mai multe legi controversate, care printre altele ingreuneaza lupta impotriva coruptiei.

Concluzia chestionarului din toamna este ca activitatile politico-economcie ale Guvernului ar trebui sa se axeze in principal pe masuri care sa creasca increderea mediului de afaceri. Si vorbim aici mai ales de stabilitate fiscala si masuri economice sustenabile, dar si de continuarea luptei impotriva coruptiei.

Situatia conjuncturala buna in Romania, in Europa si in Germania, care este principalul partener economic al Romaniei, face posibila realizarea de investitii necesare urgente in infrastructura, educatie si cercetare si dezvoltare. „Aceasta sansa nu ar trebui ratata. Lipsa de personal, care devine tot mai acuta, are efect negativ asupra dezvoltarii economice. De aceea trebuie sa aiba prioritate elaborarea si punerea in practica de solutii in acest sens“, se arata in comunicat.